Концерт в честь 185-летия со дня рождения Чайковского прошел в Климовской детской музыкальной школе

В Климовской детской музыкальной школе провели вечер классической музыки, который был приурочен к 185-летию со дня рождения Петра Чайковского. Об этом рассказали в администрации Подольска.

Программа концерта под названием «Детский альбом» была разделена на два отделения по консерваторскому образцу. Прозвучали такие композиции из «Детского альбома», как «Утренняя молитва», «Зимнее утро» и «Марш деревянных солдатиков».

«Ученики продемонстрировали свое мастерство, исполняя знаменитые композиции на различных инструментах: от классического фортепиано до народных балалаек, от струнных скрипок до акустических гитар. Дополнило музыкальную палитру хоровое выступление», — отметили в администрации.

К каждой композиции воспитанники учреждения создали визуальные интерпретации.

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