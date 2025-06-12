В Химках в рамках празднования Дня России прошел концерт композитора и пианиста Андрея Россиуса. Мероприятие было организовано в выставочном комплексе «Артишок».

Этим летом в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе проводятся уникальные фестивали и выставки, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На концерте в Химках прозвучали авторские произведения для фортепиано — как отдельные пьесы, так и музыкальные циклы.

Концерт Андрея Россиуса стал частью патриотической программы «Успех V единстве поколений» и был посвящен Дню России. В рамках программы в округе каждый день проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, встречи с участниками СВО.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о культурных мероприятиях, которые пройдут в регионе в летний период.