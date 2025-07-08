Концерты фестиваля П. И. Чайковского в Клину посетили свыше 17 тыс. человек

Концерты XI Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского, который прошел в Клину, посетили в общей сложности свыше 17 тыс. человек. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В рамках масштабного мероприятия на Большой поляне музея-заповедника композитора прошло семь концертов. Также состоялись концерт одаренных воспитанников детских музыкальных школ и детских школ искусств региона и концерт участников Молодежного фестиваля П. И. Чайковского.

Кроме того, прошли концерты в мемориальном доме-музее и в Сестрорецком парке. Помимо этого, в ходе фестиваля работала Школа молодых журналистов и прошли мастер-классы для одаренных воспитанников музыкальных школ Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей посетить фестиваль.