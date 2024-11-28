Корпорация развития Московской области помогла привлечь в регион двадцать новых инвесторов

С начала 2024 года подмосковная Корпорация развития (КРМО) помогла привлечь в регион 20 новых инвесторов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общий объем инвестиций в реализацию новых проектов составит почти 44 миллиардов рублей. После ввода в эксплуатацию на новых предприятиях будет создано около 1,8 тысячи рабочих мест», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ведомстве уточнили, что в проработке корпорации также находятся около 420 проектов с общим объемом инвестиций более 355 миллиардов рублей, их реализация позволит создать в регионе около 43 тысяч новых рабочих мест.

Так, например, компания «Эстилаб» планирует выпускать косметические средства на территории ОЭЗ «Дубна», в проект вложат 850 миллионов рублей. Генеральный директор Корпорации развития региона Егор Круглов добавил, что все проекты находятся на полном сопровождении специалистов — от подбора земельного участка или готовой промышленной площадки в ОЭЗ и индустриальных парках до запуска предприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность самореализации молодых специалистов в ОЭЗ.