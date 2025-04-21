Корпорация развития Подмосковья с начала года привлекла в регион более 40 млрд руб.

С начала текущего года Корпорация развития Подмосковья привлекла в регион 41,4 млрд руб. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций промышленности и науки Московской области.

В ведомстве отметили, что этот показатель на 14,4 млрд руб. больше, чем результат за аналогичный период 2024 года. Благодаря реализации новых проектов в области появится порядка 800 новых рабочих мест для жителей.

Сейчас в работе корпорации более 500 заявок от предпринимателей на подбор участков под возведение предприятий или готовых площадок для запуска производств. Эти инвестпроекты могут принести области около 475 млрд руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начала действовать новая мера поддержки для производителей товаров для детей.