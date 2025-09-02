Корпус для производства восточных сладостей в Подольске построили уже на 90%

В Подольске уже на 90% построили производственный корпус для выпуска восточных сладостей. Об этом рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

В корпусе три этажа. Его общая площадь составляет 11 тыс. кв. м. На объекте близится к завершению отделка помещений, устанавливаются технологические линии. С помощью уникального оборудования можно будет на входе загрузить сырье и на выходе получить готовую продукцию, без проведения лишних операций с полуфабрикатами.

Фото: [ Главгосстройнадзор МО ]

Здесь будут производить печенье, лукум, сухофрукты, ореховые пасты и жевательные конфеты. Мощность составит более 169 тонн продукции в сутки и свыше 55 тыс. тонн в год.

Ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца текущего года. Первые партии продукции поступят на прилавки магазинов уже в начале 2026-го.

