Коррупционные преступления стали чаще выявлять в Московской области

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Фото: [медиасток.рф]

По итогам девяти месяцев 2024 года в Подмосковье выявили чуть более 1,5 тысячи преступлений коррупционной направленности, что на 14,5% больше в сравнении с показателями прошлого года. Об этом Regions рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Московской области Михаил Белов.

«Приведенные цифры свидетельствуют не о росте количества коррупционных преступлений, а скорее об активизации работы правоохранительных органов по борьбе с ними», — уточнил Белов.

488 из выявленных преступлений были связаны с получением взятки в крупном и особо крупном размерах со стороны чиновников. По словам начальника отдела, размер переданных средств достигал 25 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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