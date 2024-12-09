Коррупционные преступления стали чаще выявлять в Московской области

По итогам девяти месяцев 2024 года в Подмосковье выявили чуть более 1,5 тысячи преступлений коррупционной направленности, что на 14,5% больше в сравнении с показателями прошлого года. Об этом Regions рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Московской области Михаил Белов.