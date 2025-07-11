Кошка-библиотекарь Майя провела занятие для детей в Подольске
В Подольске кошка провела занятия с детьми в библиотеке
Фото: [Пресс-служба администрация Подольска]
В Подольске кошка-библиотекарь Майя провела для детей занятие в библиотеке № 5. Мероприятие прошло в рамках проекта «Зоочетверги» и было приурочено к празднованию Дня котенка.
До этого в Подольске прошел фестиваль по пристройству бездомных животных «Юна-Фест», отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ходе занятия Майя познакомила маленьких читателей с книгами по истории кошек. Также ребята узнали, какие необычные профессии могут освоить домашние питомцы.
Майя — кошка породы невская маскарадная. Она содержится в Центре реабилитации временно бездомных животных «Юна».
Ранее сообщалось, что в Шатуре отловили необычное животное, похожее на волка.