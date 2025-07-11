Кошка-библиотекарь Майя провела занятие для детей в Подольске

В Подольске кошка-библиотекарь Майя провела для детей занятие в библиотеке № 5. Мероприятие прошло в рамках проекта «Зоочетверги» и было приурочено к празднованию Дня котенка.

До этого в Подольске прошел фестиваль по пристройству бездомных животных «Юна-Фест», отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ходе занятия Майя познакомила маленьких читателей с книгами по истории кошек. Также ребята узнали, какие необычные профессии могут освоить домашние питомцы.

Майя — кошка породы невская маскарадная. Она содержится в Центре реабилитации временно бездомных животных «Юна».

Ранее сообщалось, что в Шатуре отловили необычное животное, похожее на волка.