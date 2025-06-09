Котельная появится на территории подмосковного ЖК «Пушкино Град»

Девелопер компания «ДЕЛО» построит и передаст на баланс города Пушкино современную котельную в составе ЖК «Пушкино Град», она позволит обеспечить отоплением, теплоснабжением и горячей водой жителей строящегося квартала. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь здания составит более 500 кв. м, а мощность — 45 МВт (38,69 Гкал/час). Строители уже завершили бетонирование основания под котельную и инженерные системы. Они также проводят работы по возведению новых сетей теплоснабжения. До 2030 года планируется провести реконструкцию улично-дорожной сети, в 2026 году — начать строительство одного из двух детских садов.

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