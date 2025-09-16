Ковчег с частицей мощей святителя Тихона доставят в Троицкий кафедральный собор Подольска
В Подольске верующие смогут приложиться к мощам святителя Тихона
Ковчег с частицей мощей святителя Тихона доставят в Троицкий кафедральный собор Подольска. Приложиться к мощам верующие смогут 1 и 2 октября.
До этого в Министерстве имущественных отношений Московской области сообщили, что в регионе с начала года 14 храмов Московского патриархата РПЦ получили землю в безвозмездное пользование для религиозных целей.
В этом году РПЦ отмечает 100-летие со дня блаженной кончины святителя Тихона, патриарха Московского и всея России. Принесение ковчега с мощами святителя Тихона охватит более 90 городов России и Белоруссии.
Во время принесения пройдут концерты, круглые столы, лектории, научные конференции, посвященные подвигу новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Ранее губернатор Подмосковья поздравил жителей области со светлым праздником Пасхи.