Ковчег с частицей мощей святителя Тихона доставят в Троицкий кафедральный собор Подольска. Приложиться к мощам верующие смогут 1 и 2 октября.

До этого в Министерстве имущественных отношений Московской области сообщили, что в регионе с начала года 14 храмов Московского патриархата РПЦ получили землю в безвозмездное пользование для религиозных целей.

В этом году РПЦ отмечает 100-летие со дня блаженной кончины святителя Тихона, патриарха Московского и всея России. Принесение ковчега с мощами святителя Тихона охватит более 90 городов России и Белоруссии.

Во время принесения пройдут концерты, круглые столы, лектории, научные конференции, посвященные подвигу новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Ранее губернатор Подмосковья поздравил жителей области со светлым праздником Пасхи.