КПО Подмосковья с начала года отправили на переработку более 63 тыс. тонн стекла
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Пять КПО Подмосковья с января 2025 года отправили на переработку свыше 63 тыс. тонн стекла. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Больше всего стекла передал комплекс «Восток» — 38,7 тыс. тонн. На втором месте КПО «Юг» с показателем 6,9 тыс. тонн. На третьем — КПО «Север» (6,2 тыс. тонн). С КПО «Дон» было передано 6 тыс. тонн стекла, с КПО «Нева» — 5,5 тыс. тонн.
Из переработанного стекла создают новую тару, строительные и изоляционные материалы, декоративные изделия.
