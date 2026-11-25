Подмосковье готовит к зимнему сезону 2026–2027 годов 48 площадок с искусственным льдом. Они распределятся по 34 городским округам, а пять объектов появятся впервые. Об этом REGIONS сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Как уточнили в ведомстве, сезонные объекты примут гостей в 34 муниципалитетах, всего их будет 48. Пять катков откроются впервые. Их разместят в Жуковском на площади Ленина, в Истре в лесопарке «Соколиная гора», в Одинцове в парке «Раздолье», в Звенигороде в микрорайоне Супонево и в Щелкове в Центральном парке.

Каток, как пояснили в министерстве, обязан отвечать обязательному стандарту качества. Сейчас это не просто залитая площадка, а полноценная зона отдыха, и требования к ней охватывают сразу несколько направлений. Само ледовое покрытие должно быть качественным — с брендированными бортами и разметкой. Для отдыха предусматривают скамейки, а в раздевалках пол укладывают из резинового покрытия.

Отдельное внимание — инфраструктуре и атмосфере. На территории работают фудкорты с горячей едой и напитками, обязательны ледозаливочная машина и праздничное оформление. Для катания, в свою очередь, нужен современный инвентарь.

«На всех катках для посетителей предусмотрят теплые пункты проката с новыми коньками, шкафчики для вещей, воздушные сушки для обуви, зоны ожидания и туалеты. Между сеансами лед будут выравнивать с помощью специальной техники», — пояснили в ведомстве.

По новым требованиям на каждого посетителя должно приходиться не менее шести квадратных метров льда. До 10 декабря 2026 года все объекты оснастят видеокамерами с искусственным интеллектом.

«Чтобы на льду не было тесно и сохранялся порядок, все катки подключат к общей системе видеонаблюдения с объединением данных в единую цифровую сеть для контроля заполняемости и безопасности», — уточнили в министерстве.

По данным ведомства, с 1 декабря 2026 года на всех 48 катках заработает онлайн-бронирование. Записаться можно через портал «Спорт Подмосковья» и в приложении «Добродел». QR-коды для прохода разместят на информационных стендах, в социальных сетях и на точках входа в павильоны.

Регистрация на каток открывается только в день посещения. Тем, кто планирует брать коньки напрокат, советуют приходить заранее.

Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья рассказали о подготовке парков к зимнему сезону.