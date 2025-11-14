Красногорским детям-сиротам передали ключи от квартир

В Красногорске состоялось торжественное мероприятие, в рамках которого четырем детям-сиротам вручили ключи от собственных квартир. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Участниками мероприятия стали новоиспеченные жильцы, их друзья и близкие. Один из получателей, Игорь Тихонов, выразил благодарность администрации и государству за предоставленную возможность. Он также поделился, что планирует связать свою будущую карьеру с правоохранительными органами.

