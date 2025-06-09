Краснознаменск и Фрязино вошли в число лидеров голосования за объекты благоустройства

В Министерстве благоустройства Московской области напомнили жителям региона о скором завершении федерального голосования за объекты благоустройства. До его окончания осталось четыре дня.

Свои голоса за объекты благоустройства отдали уже свыше 752 тыс. жителей региона. При этом в 35 округах план по числу участников голосования был перевыполнен.

В число лидеров по количеству проголосовавших вошли Краснознаменск, Фрязино, Зарайск, Одинцово, Котельники, Королев и Химки. К примеру, в Химках более 23 тыс. человек проголосовали за благоустройство парка «Дубки», а в Раменском свыше 21 тыс. жителей выбрали набережную озера Пионер.

Проголосовать помогают волонтеры. Они работают каждый день на 288 точках. Благодаря их работе к голосованию удалось привлечь около 200 тыс. человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил ход благоустройства лесопарка «Волкуша» в Лыткарино.