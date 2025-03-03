Кровельные работы стартовали в рамках капремонта школы «Содружество» в Клинском округе

Кровельные работы стартовали в рамках капремонта школы «Содружество» в Клину. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение площадью почти 4,3 тыс. кв. м. расположено на Первомайской улице в Высоковске. Его капитально ремонтируют за счет бюджетных средств в рамках госпрограммы региона.

Сейчас на объекте ведутся отделочные работы, бетонирование пола на первом этаже, устройство канализации и инженерных систем, кровельные работы. Степень готовности объекта составляет более 35%.

Школа была построена в 1965 году. В рамках капремонта в ней заменят все системы, приведут в порядок крышу и фасад, установят новое оборудование и мебель, благоустроят территорию. Учреждение откроется к 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел новое здание физико-математического лицея в Сергиевом Посаде. Глава региона пообщался со школьниками, их родителями и учителями.