Кровельные работы стартовали в рамках капремонта в лицее в Ступино

Кровельные работы стартовали в рамках капремонта в лицее №2 в Ступино, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области. Завершение ремонта запланировано на август.

Лицей расположен на улице Тимирязева. Площадь трехэтажного здания превышает 3,3 тыс. кв. м. Его помещения находились в неудовлетворительном состоянии, необходимо было привести в порядок системы отопления, вентиляции и водоснабжения.

Сейчас на площадке трудятся 32 человека. Строители ремонтируют кровлю, прокладывают инженерные сети, проводят электромонтажные работы. В планах — заменить коммуникации, оборудовать видеонаблюдение и сигнализацию, привести в порядок фасад, кровлю и входную зону.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев дал поручение держать на строгом контроле ход капремонта в школах Подмосковья.