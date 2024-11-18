Крупнейший производитель мороженого достроил логокомплекс в Подмосковье

Официально

Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]

Крупнейший производитель мороженого «Чистая линия» достроил логистический комплекс площадью 9,5 тысячи квадратных метров в Долгопрудном, проект получил заключение о соответствии. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В ведомстве уточнили, что работы завершили раньше предполагаемого срока, изначально это планировалось сделать в феврале 2025 года. В здании три этажа, в нем обустроили четыре отсека с современными холодильными и морозильными камерами, зону погрузки-разгрузки и другие помещения. После ввода логокомплекса в эксплуатацию в округе создадут 100 новых рабочих мест. Компания сможет производить 31 тысячу тонн продукции ежегодно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

Актуально
Подмосковье
Главное управление государственного строительного надзора Московской области