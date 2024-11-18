Крупнейший производитель мороженого достроил логокомплекс в Подмосковье

В ведомстве уточнили, что работы завершили раньше предполагаемого срока, изначально это планировалось сделать в феврале 2025 года. В здании три этажа, в нем обустроили четыре отсека с современными холодильными и морозильными камерами, зону погрузки-разгрузки и другие помещения. После ввода логокомплекса в эксплуатацию в округе создадут 100 новых рабочих мест. Компания сможет производить 31 тысячу тонн продукции ежегодно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.