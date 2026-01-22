Крупный логистический центр за 400 млн рублей построят в Люберцах

В Люберцах построят крупный логистический центр за 400 млн рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект реализует компания «Сухой порт Люберцы» на участке, полученном в рамках региональной программы поддержки.

Площадь центра составит 4 тыс. кв. м. Он будет включать в себя складской комплекс, транспортные коридоры, грузовые платформы, погрузочно-разгрузочные площадки, административные помещения.

С вводом объекта в округе появится 30 новых рабочих мест для жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности сухих портов для развития экономики региона.