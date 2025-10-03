Крупный птицеводческий комплекс построят в Кашире
В Кашире возведут современный комплекс по производству куриных яиц
Фото: [Медиасток.рф]
В Кашире возведут крупный современный комплекс по выпуску куриных яиц. О проекте рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Проект будет реализован ООО «Белянка» в деревне Пятница. Здесь появится 14 корпусов для молодняка и кур-несушек, а также несколько вспомогательных помещений.
В строительство предприятия инвестируют 6 млрд руб. На нем появится 300 рабочих мест. Запуск запланирован на 2027 год. Благодаря реализации проекта компания увеличит производственные мощности до 1,2 млрд яиц в год.
Ранее сообщалось, что соглашение о реализации указанного проекта в рамках ПМЭФ подписали губернатор региона Андрей Воробьев и акционер ГК «Лето», в состав которой входит ООО «Белянка», Алексей Зеленков.