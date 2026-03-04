Крупный распределительный центр за 10 млрд рублей построили в Богородском округе

В Подмосковье открыли крупный распределительный центр за 10 млрд рублей. Объект возвели в поселке Обухово Богородского округа, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект реализовал ритейлер «Магнит» за 10 млрд рублей. Площадь нового центра составляет около 44 тыс. кв. м. Мощность объекта составляет свыше 1 тыс. тонн грузов в сутки. К концу года этот показатель планируется увеличить в два раза.

В составе центра — несколько складских помещений с разной температурой, зоны хранения охлажденных товаров и заморозки. При нем организована работа автотранспортного предприятия и топливозаправочной станции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ознакомился с работой нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.