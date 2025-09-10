Кубок России по городкам стартовал в Подольске. За победу в соревнованиях будут бороться свыше 100 участников из 14 регионов России, сообщил глава округа Григорий Артамонов.

До этого в Министерстве социального развития Московской области сообщили, что в Ступино пройдет финал областного турнира по русским шашкам и шахматам для участников проекта «Активное долголетие».

Турнир в Подольске пройдет в четырех дисциплинах — классических и европейских, в личном и командном зачетах. Подольск представляют два спортсмена в составе сборной Подмосковья.

«В Подольске бережно храним традиционную русскую игру и развиваем ее: несколько лет назад в округе открыли первый в России Центр городошного спорта — современный комплекс, который стал домом для чемпионов и кузницей новых имен», - отметил Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о спортивных объектах, которые реконструируют в регионе.