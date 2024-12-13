Культурно-досуговый центр «Протон» откроется в подмосковном Протвино после реконструкции

В городе Протвино городского округа Серпухов на улице Ленина, д. 8 провели реконструкцию культурно-досугового центра «Протон», он готовится к открытию. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы провели в рамках госпрограммы за счет средств бюджета, сейчас строители завершают последние штрихи перед вводом объекта в эксплуатацию. В рамках реконструкции они обустроили в здании современный киноконцертный зал, кружковые и студийные помещения для занятий творчеством.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.