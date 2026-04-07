Курьер-мошенник из Лотошина предстанет перед судом

Житель Владимирской области окажется на скамье подсудимых за участие в схеме телефонных мошенников — дело рассмотрит Волоколамский городской суд. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.

Прокуратура Лотошинского района завершила процессуальные действия и утвердила обвинительное заключение в отношении 36‐летнего мужчины. Его обвиняют по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следствие установило, что в декабре 2025 года преступная группа действовала по отработанной схеме. Соучастники фигуранта дела позвонили потерпевшей и, выдавая себя за представителей правоохранительных органов, ввели женщину в заблуждение. Злоумышленники заявили, что ее подозревают в передаче банковских данных террористическим организациям. Чтобы «спасти» свои сбережения, жертве якобы требовалось снять все деньги со счетов и передать их специальному курьеру.

План мошенников сорвался на финальном этапе: когда обвиняемый прибыл по указанному адресу, чтобы получить наличные от пенсионерки, его задержали сотрудники правоохранительных органов прямо на месте.

Материалы уголовного дела уже переданы в Волоколамский городской суд — там пройдет основное разбирательство.

Что касается остальных членов преступной группы, то их дело выделено в отдельное производство. Правоохранительные органы продолжают расследование, устанавливая все обстоятельства противоправной деятельности и выявляя дополнительных участников схемы.

