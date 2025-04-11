Курьера мошенников, обманувших пенсионера на 300 тыс. руб., задержали в Волоколамске

Подмосковные полицейские задержали уроженца Астраханской области в возрасте 19 лет, который исполнял роль курьера телефонных мошенников. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Жертвой мошенничества стал житель Волоколамска в возрасте 72 лет. Пенсионеру позвонил якобы сотрудник оператора связи, который сообщил, что требуется продление договора услуг. Для этого необходимо было сообщить паспортные данные. Житель передал эту информацию.

Через три дня мужчине позвонили якобы правоохранители. Они заявили, что мошенники пытаются перевести ВСУ деньги со счета пенсионера. Чтобы защитить денежные средства, необходимо обналичить их и передать курьеру, что мужчина и сделал.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции задержали курьера аферистов. В настоящее время молодой человек находится под стражей.

Ранее в регионе задержали пособников телефонных мошенников, которые похитили более 500 тыс. руб. у пенсионера из Дмитрова.