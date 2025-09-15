Курьера мошенников, обманувших пенсионерку на 1,8 млн рублей, задержали в Ногинске

В Ногинске задержали курьера телефонных мошенников, которые обманули пенсионерку на 1,8 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Жительнице в возрасте 79 лет позвонили неизвестные и убедили ее собрать все наличные деньги и передать их курьеру, чтобы задекларировать. В результате женщина отдала злоумышленникам 1,8 млн рублей.

Сотрудники полиции задержали курьера. Им оказался житель Сочи в возрасте 19 лет. На молодого человека завели уголовное дело. Сейчас фигурант под стражей.

Ранее жителям Подмосковья рассказали о новой схеме мошенников, связанной с денежными переводами.