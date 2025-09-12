Жителям Подмосковья рассказали, что делать при поступлении на счет денег от неизвестного отправителя

Так, жертве поступает на счет сумма от неизвестного отправителя. После этого с ним связывается отправитель и просит (в некоторых случаях требует и угрожает) вернуть средства.

Мошенники могут отправлять фальшивые СМС о пополнении счета, а затем просят вернуть деньги, хотя никакого перевода не было. Также могут поступать реальные переводы, после чего жертве угрожают судом и требуют вернуть деньги или просят перевести средства за вознаграждение — но уже на другой счет.

Если вам позвонил отправитель и просит вернуть деньги — ни в коем случае не соглашайтесь. При поступлении СМС о пополнении счета убедитесь, что деньги действительно зачислились. Помните, что тратить деньги, зачисленные по ошибке, нельзя — за это грозит гражданская или уголовная ответственность. Поэтому нужно сразу же обратиться в банк, сообщить о поступлении средств и оформить возврат. Ни в коем случае нельзя переводить деньги обратно самостоятельно — так вы можете стать посредником в преступной схеме.

