Курьера мошенников, похитивших 1 млн руб. у пенсионера, задержали подмосковные полицейские

Подмосковные полицейские задержали в столице иностранца, который выполнял роль курьера телефонных мошенников. Аферисты похитили у пожилого мужчины из Ленинского округа 1 млн руб., сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Местному жителю в возрасте 85 лет позвонила через мессенджер женщина, которая представилась сотрудницей поликлиники. Она предложила пройти обследование, для записи на которое требовался код из СМС. Пенсионер сообщил информацию, после чего с ним связалась якобы представитель социальной организации. Она убедила мужчину в том, что мошенники получили доступ к его личному кабинету на «Госуслугах». Затем поступил звонок от якобы сотрудников Росфинмониторинга и ФСБ, которые заверили пенсионера в том, что мошенники пытаются похитить его деньги и перевести террористам. Злоумышленники убедили потерпевшего обналичить средства и передать их курьеру.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Курьера аферистов задержали. Им оказался ранее судимый 34-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. Злоумышленник пытался избежать ответственности и на следующий день после совершения преступления перекрасил волосы. Сейчас он под стражей. Его соучастники устанавливаются.

Ранее в регионе был задержан курьер телефонных мошенников, которые похитили у пенсионера почти 4 млн руб.