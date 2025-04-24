В Подмосковье задержали курьера телефонных мошенников, обманувших пенсионера почти на 4 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Химки задержали 20-летнего жителя Подмосковья, которого подозревают в работе на телефонных мошенников, обманувших 76-летнего мужчину. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что пенсионеру на домашний телефон позвонили неизвестные под видом сотрудников Центрального банка. Они убедили его отдать почти 4 млн рублей молодому человеку, подошедшему к его дому, чтобы сохранить накопления, которые якобы хотели перевести на поддержку Украины. После этого мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Полицейским удалось задержать курьера мошенников в Красногорске, в ходе досмотра у него обнаружили телефон, в котором находилась пошаговая инструкция по совершению неправомерных действий в отношении граждан. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ, ему грозит заключение под стражу. Остальных участников преступления ищут.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенников в преддверии экзаменов.