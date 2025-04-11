Квест на тему космоса провели для воспитанников ДК «Машиностроитель» в Подольске

Квест на тему космоса провели для ребят из кружка английского языка ДК «Машиностроитель». Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.

«Ребята узнали много интересных фактов о космосе, а также разобрались, в чем разница между словами „инопланетянин“ и „пришелец“, „космонавт“ и „астронавт“. Кроме того, вспомнили названия планет нашей Солнечной системы и сравнили их с английскими», — рассказала руководитель кружка Александра Мугина.

Задания были не только интеллектуальными, но и творческими. Ребятам нужно было рассказать, как бы они выглядели, если бы были пришельцами, и как бы звучали бы их имена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что дети без знания русского языка не смогут обучаться в школах региона.