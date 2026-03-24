Лаборатории «Мособлэкомониторинга» провели исследования воздуха в Лосино-Петровском и Одинцово

Мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» провели исследования атмосферного воздуха в Лосино-Петровском и Одинцово. Об итогах проверок рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Выезды были организованы по обращениям жителей, поступившим в Минэкологии региона или на сайт «Добродел». В Лосино-Петровском посторонние запахи были отмечены в районе улиц Чехова и Новинской, в Звенигороде — на территории ЖК «Южный».

В рамках выездов были отобраны пробы. Их проверили на 32 основных и специфических загрязняющих вещества. Во всех случаях превышения гигиенических нормативов не выявили.

