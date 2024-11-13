Лечение зубов под общим наркозом начали проводить в Люберецкой стоматологической поликлинике

В Люберецкой стоматологической поликлинике начали проводить лечение зубов под общим наркозом, оно доступно как для детей, так и для взрослых. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Существует ряд состояний, препятствующих лечению зубов под местной анестезией. В этом случае пациент проходит обследование у специалиста, который принимает решение о проведении лечения под общим наркозом», — сказал главный врач поликлиники Роман Антоненков.

После процедуры за состоянием пациента будут наблюдать врачи, если состояние стабильное, его выпишут через несколько часов. Получить медпомощь можно бесплатно, по полису ОМС. На лечение зубов под наркозом направит лечащий врач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.