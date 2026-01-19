Ледовые спектакли от Ирины Слуцкой, Татьяны Навки и Петра Чернышева пройдут в Подмосковье в феврале

В Подмосковье перенесли даты проведения ледовых спектаклей от Ирины Слуцкой, Татьяны Навки и Петра Чернышева. Они будут проходить в регионе с 31 января по 8 февраля, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

«Мероприятия были перенесены с 17, 18, 24 и 25 января в связи с похолоданием на территории Московской области», - отметили в министерстве.

Так, шоу «Щелкунчик» под художественным руководством Татьяны Навки и Петра Чернышева пройдет 31 января и 1 февраля в Красногорске, Люберцах, Серпухове и Чехове.

Спектакли «Сказ о Руси» Ирины Слуцкой можно будет посетить 31 января, а также 1, 7 и 8 февраля в Солнечногорске, Наро-Фоминске, Одинцово и Королеве.

Подробная информация представлена здесь и здесь. Вход на мероприятия свободный. Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе этой зимой подготовили насыщенную программу, включающую в себя более 1 тыс. мероприятий.