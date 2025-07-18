«Легенды футбола» сыграют с любительской командой жителей Мытищ

В Мытищах пройдет матч команды «Легенды футбола» и любительской команды жителей округа. О мероприятии рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Игра состоится 26 июля на стадионе имени Дмитрия Аленичева в рамках реализации проекта «Выходи во двор».

Команду «Легенд» возглавит Дмитрий Аленичев. Также в ее состав войдут Егор Титов, Роман Павлюченко, Дмитрий Парфенов, Александр Филимонов и другие.

В рамках матча состоится мастер-класс для юных спортсменов округа, который проведут знаменитые спортсмены. Также в программе конкурсы, лотерея и тематические площадки с футбольными аттракционами.

В общей сложности за четыре года в регионе прошло более 40 подобных матчей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что школьные стадионы будут открыты для жителей после окончания занятий.