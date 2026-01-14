Легкоатлеты из Подмосковья завоевали пять медалей на Всероссийских соревнованиях

Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в помещении «Рождественский кубок» — одну золотую, две серебряные и две бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Данил Чечела занял первое место в дисциплине «прыжок в длину». Антон Калмыков и Алиса Муратова стали серебряными призерами в дисциплинах «бег на 60 м с барьерами» и «спринт на 60 м» соответственно. Бронзовые медали получили Егор Шабанов и Мария Тарабанская в беге на 600 м и 300 м соответственно. Легкоатлеты представляют СШОР по легкой атлетике (г.о. Подольск).

Соревнования прошли в Москве, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

