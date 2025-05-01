Подольские танцоры победили на международном хореографическом конкурсе
Артисты из Подольска одержали победу на конкурсе «Грани танца»
Фото: [t.me/podolskadm]
Артисты из Подольска вошли в число победителей и призеров Международного конкурса хореографического искусства «Грани танца». Об этом рассказали в администрации муниципалитета.
Мероприятие прошло в столице. В нем приняли участие воспитанники балетной студии «Синяя птица» ДК «Октябрь».
В результате 7-й класс Анны Голдуновой победил в номинации «Современная хореография».
Лауреатами второй степени в номинации «Классический танец» стали воспитанники 4-го класса Натальи Скорлыгиной, а лауреатами третьей степени в той же номинации — воспитанники 7-го класса Анны Голдуновой.
Ранее сообщалось, что жительница Подольска выступила на фестивале «Российская школьная весна».