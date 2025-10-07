Лекции и мастер-классы прошли в роддоме Подольска в День беременных
В Подольском роддоме отметили День беременных
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В роддоме Подольска отметили День беременных. В его рамках в учреждении провели тематические лекции и мастер-классы, рассказали в администрации округа.
До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об уникальности региональных перинатальных центров.
Сотрудники роддома рассказали о предоставляемой в учреждении медицинской помощи, о выхаживании недоношенных детей, о мерах социальной поддержки, особенностях безопасного ухода за детьми, оформлении документов и выплат.
Особое внимание уделили безопасности беременных и детей сотрудники Госавтоинспекции. Они рассказали о важности использования детских удерживающих устройств при перевозке детей в автомобиле и вручили женщинам световозвращатели.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе развивается детское здравоохранение.