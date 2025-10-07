Лекции и мастер-классы прошли в роддоме Подольска в День беременных

В роддоме Подольска отметили День беременных. В его рамках в учреждении провели тематические лекции и мастер-классы, рассказали в администрации округа.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об уникальности региональных перинатальных центров.

Сотрудники роддома рассказали о предоставляемой в учреждении медицинской помощи, о выхаживании недоношенных детей, о мерах социальной поддержки, особенностях безопасного ухода за детьми, оформлении документов и выплат.

Особое внимание уделили безопасности беременных и детей сотрудники Госавтоинспекции. Они рассказали о важности использования детских удерживающих устройств при перевозке детей в автомобиле и вручили женщинам световозвращатели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе развивается детское здравоохранение.