Лекция ко Дню Тихоокеанского флота прошла в Химках

В Химках на базе школы «Лига Первых» провели тематическую лекцию, в ходе которой участникам рассказали об истории Тихоокеанского флота в составе ВМФ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В качестве спикеров выступили общественница Алина Шалимова и заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев. Кроме того, в ходе мероприятия обсудили вопросы хода специальной военной операции. Приглашенным гостем стал председатель химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Александров.

Встреча прошла в рамках патриотической программы, которую реализуют в Химках под лозунгом «Успех в единстве поколений».

«Эта программа направлена на формирование патриотического сознания у населения. Именно поэтому в ходе каждого мероприятия горожанам рассказывают о значимых событиях и выдающихся личностях из истории нашей страны», — подчеркнула депутат Галина Болотова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.