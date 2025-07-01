Лекция на тему защиты от интернет-мошенников пройдет в клубе «Активного долголетия» в Подольске

В клубе программы «Активное долголетие» в Подольске пройдет лекция на тему безопасности в интернете и защиты персональных данных. Об этом рассказали в администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого отметил важность работы клубов «Активного долголетия».

Организатором мероприятия в Подольске выступает управление по обеспечению общественной безопасности администрации городского округа. Оно пройдет в СК «Труд».

Слушателям расскажут о бытовых опасностях и способах защиты от мошенничества в интернете. Также их научат действовать в чрезвычайных ситуациях.

Лекция бесплатная. Принять в ней участие могут все желающие пенсионеры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что проведение форумов о трендах здорового долголетия играет важную роль.