Лекция на тему защиты от интернет-мошенников пройдет в клубе «Активного долголетия» в Подольске
Пенсионерам Подольска расскажут о способах защиты от интернет-мошенников
Фото: [t.me/podolskadm]
В клубе программы «Активное долголетие» в Подольске пройдет лекция на тему безопасности в интернете и защиты персональных данных. Об этом рассказали в администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого отметил важность работы клубов «Активного долголетия».
Организатором мероприятия в Подольске выступает управление по обеспечению общественной безопасности администрации городского округа. Оно пройдет в СК «Труд».
Слушателям расскажут о бытовых опасностях и способах защиты от мошенничества в интернете. Также их научат действовать в чрезвычайных ситуациях.
Лекция бесплатная. Принять в ней участие могут все желающие пенсионеры.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что проведение форумов о трендах здорового долголетия играет важную роль.