Образовательная лекция о герое СССР Анатолии Дьяконове прошла в Химках. Мероприятие провели в доме культуры «Контакт», рассказали в администрации округа.

Этим летом в Подмосковье пройдет множество культурных мероприятий, рассказал до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Анатолий Дьяконов в 1942 году стал командиром 257-й стрелковой дивизии. Его дивизия сыграла решающую роль в боях за Великие Луки.

«Герои живы, пока о них помнят, а мы будем помнить и передавать это из поколения в поколение», – отметил депутат Владимир Суслов.

Лекцию провели в рамках программы «Успех V единстве поколений», которая реализуется в Химках с прошлого года. За все время действия проекта в округе состоялось свыше 1 тыс. лекций, мастер-классов и концертов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что фельдшер из Ступино стала Героем РФ.