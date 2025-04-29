Лекция о выдающейся советской гимнастке Елене Шушуновой прошла в Химках

В Химках в рамках программы «Успех V единстве поколений» прошла лекция, посвященная выдающейся советской гимнастке Елене Шушуновой. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

Мероприятие прошло в спорткомплексе «Факел». В его рамках приглашенные спикеры рассказали о жизни гимнастки, ее спортивных достижениях, которые являются примером отваги и служения Родине.

Также состоялась беседа на тему поддержки участников СВО и членов их семей. Перед участниками мероприятия выступил боец Сергей Вересняк.

Ранее в округе провели открытый урок о легендарном конструкторе Георгии Шпагине.