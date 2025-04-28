Открытый урок о легендарном конструкторе Георгии Шпагине пройдет в Химках на базе гимназии № 9. Мероприятие организовано в рамках программы «Успех V единстве поколений».

В рамках урока слушатели узнают о жизненном пути инженера, его достижениях, вкладе в победу в Великой Отечественной войне.

В мероприятии примет участие член Ассоциации ветеранов СВО Химок Владислав Степушин. Он расскажет о поддержке военнослужащих и важности поддержания связи поколений.

Ранее сообщалось, что в Химках в рамках программы «Успех V единстве поколений» открылась выставка фотографий «Дорога домой. ЛНР».