Лекция об истории освобождения Мариуполя пройдет в химкинском клубе «Активное долголетие»

В Химках на базе клуба «Активное долголетие» пройдет лекция, посвященная освобождению Мариуполя в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Встреча пройдет во вторник, 20 мая, в 12:30 по адресу: улица Кирова, владение № 24. В рамках нее членам клуба и школьникам расскажут о ходе специальной военной операции, в рамках которой российские войска освободили город, а также о восстановлении мирной жизни в Мариуполе и не только.

«Освобождение Мариуполя стало одним из ключевых этапов СВО. Город, оказавшийся в центре ожесточенных боев, был освобожден от националистических формирований и постепенно начал возвращаться к мирной жизни», — рассказал депутат Химок Валентин Герасимов.

Депутат Химок Николай Томашов подчеркнул, что такие мероприятия помогут сохранить историческую правду и воспитывать в молодом поколении уважение к подвигу защитников Отечества. Лекцию проведут в рамках программы «Успех V единстве поколений». Депутат Химок Инна Монастырская напомнила, что ее цель заключается в объединении разных поколений вокруг общих ценностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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