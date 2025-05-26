Лекцию ко Дню памяти русских моряков проведут для жителей Химок

Во вторник, 27 мая, в Химках на базе «Умной библиотеки» пройдет лекция, приуроченная ко Дню памяти русских моряков, которые отдали свою жизнь за Отечество в Цусимском сражении. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Депутат Валентин Герасимов подчеркнул, что в округе чтят память всех военных, отдавших свою жизнь за Родину, в том числе в ходе специальной военной операции.

«Участникам расскажут о Цусимском сражении — одном из самых роковых и одновременно героических эпизодов Русско-японской войны. Несмотря на трагический исход битвы, русские моряки проявили невероятную отвагу, сражаясь до последнего вздоха», — рассказал депутат Николай Томашов.

Мероприятие будет посвящено героизму, стойкости и самоотверженности защитников Родины, уточнили в пресс-службе. Его проведут в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений», которая реализуется в Химках с 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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