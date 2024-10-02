Лесная охрана Подмосковья провела почти сорок тысяч патрулирований с начала года

С начала 2024 года лесная охрана Подмосковья провела более 35,3 тысячи патрулирований, направленных на выявление и пресечение нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Во время патрулирований было выявлено 963 нарушения Правил пожарной безопасности в лесах, ответственность за которые предусмотрена статьей 8.32 КоАП. По этим нарушениям было составлено 479 протоколов, назначено 340 административных штрафов на сумму свыше 28 миллионов рублей», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Чаще всего в регионе фиксировали нарушения, которые были связаны с разведением костров, а также использованием мангалов с нарушениями требований правил пожарной безопасности в лесах. Напомним, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесу может грозить административная ответственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.