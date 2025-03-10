Лесная охрана Подмосковья выявила более 223 фактов самозахвата лесных участков

С начала 2025 года лесная охрана Подмосковья выявила 223 факта самовольного занятия лесных участков, в отношении нарушителей составили протоколы. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Лесная охрана регионального Комлесхоза регулярно выходит на патрулирование земель государственного лесного фонда по установленным маршрутам. В случае выявления самовольного занятия лесных участков составляются протоколы о правонарушениях и рассчитывается ущерб, подлежащий возмещению», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Наибольшее число нарушений зафиксировали на территории Московского учебно-опытного, Истринского и Сергиево-Посадского лесничеств. В ведомстве уточнили, что за это нарушителям может грозить административный штраф, для граждан он составляет до 50 тыс. рублей. Помимо этого, нарушителю придется возместить вред, причиненный лесам, и устранить нарушения.

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