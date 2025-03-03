Лесная охрана Подмосковья выявила более 300 нарушений лесного законодательства

С начала 2025 года лесная охрана Подмосковья в ходе патрулирования государственного лесного фонда выявила 330 нарушений лесного законодательства. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«С начала этого года сотрудники лесной охраны провели 8 488 патрулирований лесного фонда, в которые выходили вместе с представителями правоохранительных органов, территориальных подразделений МЧС, органов местного самоуправления, казачьих обществ и общественными лесными инспекторами», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Специалисты проводят рейды по заранее утвержденным маршрутам, которые проложены вблизи населенных пунктов, садовых товариществ и мест проведения работ по охране, защите и воспроизводству лесов. Чаще всего они фиксировали самовольное занятие лесных участков, а также нарушения правил санитарной безопасности и пожарной безопасности в лесах.

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