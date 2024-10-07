Лесная охрана Подмосковья выявила более ста фактов незаконной рубки деревьев с начала года

Лесная охрана Подмосковья в ходе патрулирования земель лесного фонда выявила 104 случая незаконной рубки деревьев с начала 2024 года. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Протоколы по незаконным рубкам направлены в правоохранительные органы. Возбуждено 20 уголовных дел», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Наибольшее число нарушений выявили в Дмитровском, Клинском, Подольском, Бородинском, Истринском и Волоколамском лесничествах. В ведомстве напомнили, что за незаконную рубку может грозить административный штраф в размере до четырех тысяч рублей, если причиненный ущерб составит менее пяти тысяч рублей.

В случае проведения работ с помощью техники штраф может доходить до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования и конфискацией орудия совершения правонарушения. Если деяние совершено в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, законодательством предусмотрено максимальное наказание, вплоть до лишения свободы на срок до семи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.