Лесная охрана Подмосковья выявила почти шесть тысяч нарушений с начала года

С начала 2024 года подмосковная лесная охрана выявила более 5,8 тысячи нарушений лесного законодательства. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«С начала года лесной охраной проведено более 63 тысяч мероприятий по выявлению и пресечению нарушений лесного законодательства», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Наибольшее число нарушений зафиксировали в Волоколамском, Истринском, Подольском, Бородинском и Ступинском лесничествах. Среди них были нарушения правил пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также самовольное занятие лесных участков. В отношении нарушителей составили почти три тысячи протоколов об административных правонарушениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.