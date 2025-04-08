Лесная охрана Подмосковья за три месяца провела более 16 тыс. патрулирований
Более 16 тыс. патрулирований провели в лесах Подмосковья с начала 2025 года
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Сотрудники лесной охраны Подмосковья с начала текущего года провели свыше 16,2 тыс. патрулирований. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.
По итогам проверок было выявлено 945 нарушений, в том числе 314 нарушений правил пожарной безопасности в лесах и 265 фактов самовольного занятия лесных участков.
Наибольшее число рейдов провели в Шатурском, Наро-Фоминском, Звенигородском, Егорьевском и Подольском лесничествах.
Патрулирования проводятся в ежедневном режиме. Общая протяженность этих маршрутов превышает 420 тыс. км.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как регион подготовился к пожароопасному сезону.