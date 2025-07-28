Лесная охрана в Московской области провела почти 1,5 тыс. патрулирований

За неделю подмосковная лесная охрана совместно с сотрудниками полиции, ГУ МЧС России по Московской области и других ведомств провела более 1,4 тыс. патрулирований земель лесного фонда в целях контроля за соблюдением лесного законодательства. Рейды прошли на участках, максимально приближенных к населенным пунктам, садовым товариществам и местам притяжения граждан. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Зафиксировано 35 нарушений лесного законодательства, по которым составлено 24 протокола об административных правонарушениях», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

По его словам, большая часть нарушений зафиксирована по ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Наибольшее число рейдов прошло в Шатурском филиале, а также в Дмитровском, Истринском, Ступинском и Виноградовском.

Напомним, что при обнаружении лесного пожара важно немедленно сообщить о нем по единому номеру экстренных служб «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.